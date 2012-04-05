В Бельгії рекордна кількість боржників по кредитах
11:34, 05 квітня 2012Новини ЄС
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Понад 6 млн. бельгійців мають хоч один кредит
Кількість боржників по кредитах у Бельгії сягнула рекорду
Брюссель. 5 квітня. УНІАН. У березні кількість бельгійців, що мають заборгованість щонайменше по одному кредиту сягнула рекордної позначки в 320 тис. 58 осіб.
Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.
Рік тому кількість боржників становила лише 311 тис. 201.
При цьому, як зазначає агентство, зросла також і загальна кількість отриманих кредитів.
Так, станом на кінець березня цього року 6 196 454 бельгійці мали щонайменше один кредит, що на 21% більше, ніж в березні минулого року.
Загальна вартість проблемних кредитів станом на кінець березня сягнула 2,6 млрд. євро.
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