В Бельгії рекордна кількість боржників по кредитах

Кількість боржників по кредитах у Бельгії сягнула рекорду

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. У березні кількість бельгійців, що мають заборгованість щонайменше по одному кредиту сягнула рекордної позначки в 320 тис. 58 осіб.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.

Рік тому кількість боржників становила лише 311 тис. 201.

При цьому, як зазначає агентство, зросла також і загальна кількість отриманих кредитів.

Так, станом на кінець березня цього року 6 196 454 бельгійці мали щонайменше один кредит, що на 21% більше, ніж в березні минулого року.

Загальна вартість проблемних кредитів станом на кінець березня сягнула 2,6 млрд. євро.