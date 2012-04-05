Депутат Європарламенту Коваль відвідав лікарню, в якій пропонують лікувати Тимошенко

Київ. 5 квітня. УНІАН. Сьогодні, 5 квітня, депутат Європейського парламенту Павло Коваль (Республіка Польща) та його помічник Олександр Громбчевський відвідали Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові, яку запропоновано екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко для проходження стаціонарного лікування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається у повідомленні, представників Європарламенту супроводжував начальник медичної служби Качанівської колонії.

По прибуттю до лікарні делегація зустрілась з керівництвом закладу, а також з першим заступником міністра охорони здоров’я України Раїсою Моісеєнко. Представникам Європарламенту було надано можливість ознайомитись з умовами розміщення хворих, в тому числі з палатою для Ю.Тимошенко, наявним медичним обладнання та апаратурою, а також поспілкувались з фахівцями та науковцями-практиками, які готові до проведення лікування Ю.Тимошенко, поінформували в ДПтСУ.

Р.Моісеєнко та керівництво медзакладу поінформували представників Європарламенту про те, що ця лікарня та кваліфікація медперсоналу повністю відповідають рекомендаціям німецьких лікарів, а також європейським лікувальним закладам, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники Європарламенту П.Коваль та О.Громбчевський відвідали у Качанівській колонії Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. 4 квітня перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд, та після консультацій із захисниками.

«Для того, щоб визначитися, в яку саме лікарню вона буде госпіталізовуватися, вона очікує приїзду німецьких фахівців», - сказала Р.Моісеєнко.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко.

5 квітня Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження, що німецькі лікарі зможуть наступного тижня приїхати до України.