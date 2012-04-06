Біодизель більш небезпечний для природи, ніж звичайний

Брюссель. 6 квітня. УНІАН. Біодизель є більш небезпечним для навколишнього природного середовища, ніж звичайний дизель чи бензин.

Як повідомляє бельгійське агентство Belga, про це свідчать результати дослідження нідерландської компанії CE Delft, замовлені Greenpeace.

Згідно з результатами, практично всі види біодизеля та етанолу є гіршими за своїм впливом на природу, ніж звичайні бензини.

В ході дослідження враховувались викиди СО2 в атмосферу при спаленні різних видів палива; територія, необхідна для його виробництва, а також кількість хімічних добрив, необхідних для вирощування сировини для виробництва біо-пального.

В результаті дослідження було з’ясовано, що найменш безпечним для навколишнього середовища пальним для автомобілів є метанол, вироблений з гліцерину, біометанол, вироблений із залишків деревини, а також електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел.