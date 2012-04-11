Путін готовий допомагати НАТО забезпечувати стабільність в Афганістані

Москва. 11 квітня. УНІАН. Росії треба допомагати НАТО забезпечувати стабільність в Афганістані, щоб не займатися цим самій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир Путін заявив під час виступу у Держдумі РФ зі звітом про діяльність уряду в 2011 році.

«В Афганістані НАТО діє відповідно до мандата ООН… Ми з вами розуміємо, що відбувається в Афганістані, і зацікавлені, щоб ситуація там була під контролем. І ми з вами не хочемо, щоб наші солдати воювали на таджицько-афганському кордоні. Там західне співтовариство і НАТО присутнє, і дай їм Боже здоров`я», - сказав В.Путін.

За його словами, РФ треба допомагати країнам Альянсу підтримувати стабільність в Афганістані, або це доведеться робити самим.

При цьому В.Путін підкреслив, що немає проблеми у тому, що дозволено транзит країнам НАТО через територію Росії, оскільки це відповідає національним інтересам.

«В Ульяновську ніяка не база НАТО, просто, як військові говорять, майданчик підскоку у разі транзиту по повітрю відповідних військових вантажів. Там нічого незвичайного, що не відповідає нашим інтересам, не відбувається», - сказав він.

При цьому він заявив, що блок НАТО - це атавізм часів холодної війни і виник, коли існував біполярний світ.

«Сьогодні такої ситуації немає і не зрозуміло, навіщо потрібна така організація, як НАТО, але вона є, і це геополітичні реалії, і на них треба зважати», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що у деяких випадках НАТО виконує роль стабілізатора ситуації, хоча «свій ніс суне туди, куди не потрібно, і виходить за межі своєї статутної діяльності».

Як повідомляв УНІАН, США пропонують Росії створити в Ульяновську перевалочний пункт НАТО. За даними ЗМІ, Москва готова підписати з Альянсом договір про мультимодальний зворотний транзит вантажів з Афганістану, який поєднуватиме повітряне і наземне перекидання вантажів.

Згідно з цією схемою, вантажі мають доставлятися повітряним шляхом з Афганістану до РФ, минаючи Узбекистан, при цьому в Росії мають формуватися залізничний рухомий склад для подальшої відправки вантажів до країн НАТО. Як перевалочний пункт розглядався аеродром в Ульяновську.