Брюссель. 11 квітня. УНІАН. Сьогодні громадський транспорт Брюсселя частково відновив роботу після чотирьохденного страйку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Християнська профспілка, яка об`єднує майже половину працівників громадського транспорту, закликала до відновлення роботи вже сьогодні.

Станом на другу половину дня у Брюсселі практично повністю відновився рух метро.

Працюють також кілька маршрутів автобусів і трамваїв, однак звичайний розклад все ще не дотримується.

Ще дві профспілкових організації заявляють про намір відновити роботу лише після поховання у четвер, 12 квітня, водія автобуса, який загинув 7 квітня.

Як повідомляв УНІАН, стихійний страйк працівників громадського транспорту в Брюсселі розпочався в суботу, 7 квітня. Його причиною стала загибель водія автобуса, який помер від поранень, отриманих у сутичці з водієм легкового автомобіля, який у такий спосіб відреагував на аварію, в яку потрапили його автомобіль та автобус.