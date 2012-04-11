Туроператори України і Румунії домовляться про спільні круїзи Дунаєм

Київ. 11 квітня. УНІАН. Україна і Румунія домовилися провести зустрічі на рівні суб`єктів господарювання з питань розвитку круїзного туризму по річці Дунай.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам за підсумками першого засідання україно-румунської комісії з питань економічного, промислового, наукового і технічного співробітництва повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

«Головне, що нас об`єднує — це Дунай. Напевно дуже мало українців знають про красу біосферного парку, який є на цій території. Це неймовірно мальовниче місце. Ми домовилися з нашими румунськими колегами провести зустрічі на рівні суб`єктів господарювання тому, що ми бачимо в цьому великий потенціал», - сказав він.

К.Єфименко відзначив, що на сьогодні круїзи по Дунаю здійснює Українське Дунайське пароплавство.

«В Українського Дунайського пароплавства є 4 пасажирських теплохода, які можуть прийняти по 350 чоловік відпочивальників. “Із квітня по листопад ці судна завантажені повністю без якихось маркетингових зусиль», - сказав він.

Також К.Єфименко повідомив, що Україна і Румунія домовилися обмінятися інформацією про перспективні курорти. Зокрема, українська сторона надасть інформацію про кримські і карпатські курорти, а румунська сторона — про плани розвитку курортів чорноморського побережжя.

Довідка УНІАН. К.Єфименко очолює українську частку українсько-румунської комісії. Засідання комісії відбулося 11 квітня після семирічної перерви в роботі.

За підсумками комісії створено три робочі групи – у сфері транспорту, у сфері туризму і у сфері геопросторової інфраструктури.

Товарообіг між Україною і Румунією 2011 року становив 2,77 млрд доларів.

Державна компанія «Українське Дунайське пароплавство» - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні й одне з найбільших транспортних підприємств в Європі. Компанія здійснює більш як 30% транспортних перевезень по Дунаю. Пароплавство в першому півріччі 2011 року одержало 2,227 млн. грн чистого прибутку проти збитку за аналогічний період 2010 р. у розмірі 13,297 млн. грн.