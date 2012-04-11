Німецький омбудсмен зустрічається з Луценком
17:06, 11 квітня 2012Новини ЄС
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Зустріч відбулася в лікарні
Київ. 11 квітня. УНІАН. Німецький омбудсман проводить зустріч з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у київській лікарні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар генерального прокурора Маргарита Велькова.
За її словами, зараз з візитом в Україні перебуває Уповноважений з прав людини Німеччини.
За словами прес-секретаря генпрокурора, саме зараз відбувається його зустріч з Ю.Луценком у лікарні.
М.Велькова зауважила, що перед цим омбудсман відвідав Лук’янівське СІЗО у Києві, де перевірив умови утримання в’язнів.
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