Німецький омбудсмен зустрічається з Луценком

Київ. 11 квітня. УНІАН. Німецький омбудсман проводить зустріч з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у київській лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар генерального прокурора Маргарита Велькова.

За її словами, зараз з візитом в Україні перебуває Уповноважений з прав людини Німеччини.

За словами прес-секретаря генпрокурора, саме зараз відбувається його зустріч з Ю.Луценком у лікарні.

М.Велькова зауважила, що перед цим омбудсман відвідав Лук’янівське СІЗО у Києві, де перевірив умови утримання в’язнів.