Італійський адвокат наголошує: Аваков на свободі

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Колишній губернатор Харківської області Арсен Аваков перебуває в Італії на свободі, а не під домашнім арештом, як стверджує українська прокуратура.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, цю інформацію підтвердив адвокат А.Авакова Коррадо Олівьеро.

За словами адвоката, А.Аваков має усі можливості вільно пересуватися Італією до ухвалення рішення щодо його можливої екстрадиції в Україну.

Адвокат у категоричній формі спростував повідомлення Генеральної прокуратури України, наголосивши, що суд відкликав будь-які запобіжні заходи щодо А.Авакова, а сам колишній губернатор Харківщини зараз перебуває в одному з римських готелів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков заявив, що італійський суд прийняв рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.