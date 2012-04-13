Грищенко: новий КПК вплине на діалог з ЄС та США

Київ. 13 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що ухвалення Кримінального процесуального кодексу позитивно вплине на діалог України з Європейським Союзом і США.

Про це К.Грищенко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«Як і будь-яка демократична реформа в Україні, ухвалення КПК позитивно вплине на діалог з ЄС і США. Щодо асоціації є позитивна динаміка», - написав міністр.

К.Грищенко також вважає, що нічне голосування за КПК - це історичний момент. «Це давно ”перезріла” реформа, якої чекали і в Україні, і в Європі», - додав глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України сьогодні о 4-й годині ранку. За ухвалення кодексу проголосував 271 народний депутат із 283, зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Однак якщо 10 та 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося лише 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього народні депутати розглянули понад 3700 поправок до проекту КПК.