Німецькі лікарі готові лікувати Тимошенко в Німеччині

15:17, 13 квітня 2012
Новини ЄС
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Офіційну заяву про українську лікарню зроблять пізніше

Харків. 13 квітня. УНІАН. Німецькі медики готові прийняти екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко на лікування в Німеччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпл, який прибув сьогодні до Харкова для ознайомлення з умовами лікування Ю.Тимошенко в клініці «Укрзалізниці».

«Ми завжди готові прийняти її для лікування в нашій клініці», - сказав К.Айнхойпл, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, сьогодні німецькі лікарі спочатку відвідають клініку, а потім збираються відвідати Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, як це обумовлено з українською стороною.

К.Айнхойпл зазначив, що німецьких медиків попросили оглянути лікарню «Укрзалізниці», дати рекомендації і висловити свою позицію щодо лікування Ю.Тимошенко.

Він сказав, що сьогодні «ми, звичайно, не можемо зробити ніякої офіційної заяви. Спочатку все буде проаналізовано, узагальнено і повідомлено українській стороні».

Що стосується здоров’я Ю.Тимошенко, то повідомлення про це може бути зроблене лише після її згоди, додав голова правління німецької клініки.

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