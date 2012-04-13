Правозахисник: Україна мало зробила на виконання Резолюції ПАРЄ

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Данський Гельсінський Комітет з прав людини відзначає, що за перші два місяці після схвалення Парламентською Асамблеєю резолюції по ситуації в Україні, українська влада зробила дуже незначний прогрес у виконанні вимог цієї резолюції.

Такі висновки можна зробити з четвертої доповіді в рамках Правового моніторингу Україну, підготовленій юристом Мікаелєм Лінгбо для Комітету і оприлюдненій 10 квітня.

Так, у документі, зокрема, відзначається, що українська влада не задовольнила вимоги, пов’язані з кримінальним переслідуванням колишніх урядовців. Більше того, відзначає дослідник, було порушено кілька нових кримінальних справ та змарновано кілька можливостей внести поправки до Кримінального кодексу.

Згідно з висновками данського юриста, лише серйозний зовнішній тиск змусив владу продемонструвати певну гнучкість у питанні медичного лікування за межами тюремної системи та іноземних візитів до ув’язнених політиків.

“Президентська адміністрація з вражаючою наполегливістю та швидкістю проштовхує законодавство, пов’язане з реформою системи кримінального правосуддя, але реальне запровадження реформи потребує набагато більшого та триватиме роками, в залежності від того, чи існуватиме справжнє бажання проводити реформи та нарешті замінити слова діями”, - зазначає М.Лінгбо.

За його словами, на сьогодні також важко спрогнозувати реформу Конституції, оскільки цей процес перебуває лише на початковій стадії.

Крім того, не існує жодних реальних ініціатив щодо виконання рекомендацій GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції – УНІАН) стосовно фінансування політичних партій., як і немає жодних ознак намірів змінювати виборчу систему в країні.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня цього року ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.