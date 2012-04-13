Єврокомісія не коментує зміст нового КПК України

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Європейська комісія взяла до уваги схвалення Верховною Радою України нового Кримінального процесуального кодексу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Ми взяли до уваги схвалення парламентом України нового Кримінального процесуального кодексу. Ми не можемо коментувати його зміст, поки детальна оцінка його не буде здійснена експертами”, - сказав П.Стано.

Разом з тим, він підкреслив, що підготовка проекту Кримінального процедурного кодексу відбувалася в тісних консультаціях з експертами Ради Європи.

“Це гарний приклад для наслідування при підготовці нових законодавчих актів”, - зазначив П.Стано.

Як повідомляв УНІАН, пізно вночі з четверга на п’ятницю, 13 квітня, Верховна Рада України 271-м голосом схвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Парламент розглядав у другому читанні відповідний документ 4 дні починаючи з 10 квітня.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.