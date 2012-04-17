Одного з суддів на процесі Брейвіка в Норвегії відкликано

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. Трибунал Осло сьогодні дав відвід одному з п’яти суддів на процесі проти Андерса Брейвіка, винного у загибелі 77 осіб влітку минулого року в Норвегії.

Як повідомляє AFP, один з трьох громадян, призначених суддєю для допомоги двом професійним суддям, був відкликаний через сумніви у його неупередженості.

Томас Індребу написав на сайті таблоїду Verdens Gang наступного дня після нападу: “Смертна кара – єдине справедливе рішення в цій справі!!!!!!!!!!”.

Захисники А.Брейвіка виступили з вимогою відкликати цього суддю, і трибунал задовольнив це клопотання.

Сьогодні в рамках судового процесу, який розпочався 16 квітня в Осло, планується заслухати свідчення самого А.Брейвіка щодо подій 22 липня 2011 року.