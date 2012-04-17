Адвокат Луценка: Уряд не навів переконливих підстав для арешту

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. Адвокат колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Валентина Теличенко вважає, що уряд України під час сьогоднішніх слухань в Європейському суді з прав людини не зміг навести переконливих причин арешту колишнього міністра.

Про це вона заявила сьогодні кореспонденту УНІАН по завершенню слухань.

За словами В.Теличенко, під час слухань суддя від Німеччини Ангеліка Нюссбергер, зокрема, попросила уряд пояснити, як він розуміє слово «тиск», оскільки однією з причин арешту Ю.Луценка було названо потенційний тиск на свідків з його боку.

«Представник уряду України Валерія Лутковська пояснила, що виступ Ю.Луценка на прес-конференції, де він назвав прізвища свідків, уряд розцінив як тиск. Оскільки від імені заявника (Ю.Луценка – УНІАН) було пояснено, що в судовому засіданні свідки казали лише про тиск з боку слідчого і заперечили тиск з боку Ю.Луценка, в тому числі і названі на прес-конференції свідки не розцінили це як тиск на себе. Отож, думаю, що суд навряд чи розцінить пояснення уряду як спроможне», - сказала адвокат.

В.Теличенко також зазначила, що під час запитань судді Європейського суду також цікавилися тим, чи розглянув український суд належним чином альтернативні до арешту запобіжні заходи, в тому числі тому, що представники Ю.Луценка подали докази того, що народні депутати України та громадяни заявляли про бажання взяти Ю.Луценка на поруки, а також тому, що було запропоновано звільнити його під заставу.

«Уряд не зміг показати, що український суд розглянув альтернативи арешту», - підкреслила адвокат.

В.Теличенко також окремо наголосила на тому, що рішення Європейського суду матиме надзвичайно важливе значення.

«Якщо будуть визнані політичні мотиви арешту Ю.Луценка, то це означатиме, що уряд України не може вважатися демократичним, і виникне серйозний потенціал довести політичний характер переслідувань Ю.Луценка, Юлії Тимошенко та інших», - сказала адвокат.