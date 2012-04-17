Аваков: прокуратура затягуватиме розгляд справи в суді Італії
Українська сторона розуміє хиткість свого становища?
Харків. 17 квітня. УНІАН. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної парторганізації «Батьківщина» Арсен Аваков вважає, що органи прокуратури України всіляко затягуватимуть процес розгляду його справи в італійському суді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це політик сказав журналістам сьогодні під час інтернет-конференції.
«У мене є підстави вважати, що українська сторона, розуміючи хиткість свого становища, затягуватиме процес», - сказав А.Аваков.
Екс-губернатор, проти якого порушено кримінальну справу в Україні, нагадав, що засідання суду в Римі, на якому розглядатиметься питання про його екстрадицію до України, має відбутися впродовж 40 днів із моменту затримання. (В рамках розшуку Інтерполу політика було затримано в Італії 25 березня 2012 року – УНІАН.)
А.Аваков зазначив, що судове засідання у його справі може відбутися лише після того, як Україна передасть італійській стороні повний комплект перекладених на італійську мову необхідних документів.
Політик повідомив, що йому не відома дата судового засідання.