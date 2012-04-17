Брюссель. 17 квітня. УНІАН. ЄС відклав засідання Комітету співпраці з Аргентиною через рішення уряду країни про експропріацію активів іспанської Repsol в енергетичній аргентинській компанії YPF.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“В результаті цієї заяви ми вирішили відкласти засідання Комітету співпраці ЄС-Аргентина, яке було заплановано на цю п’ятницю. Це питання буде також обговорено на засідання Ради закордонних справ у Люксембурзі в наступний понеділок”, - сказала К.Ештон.

Верховний представник ЄС наголосила, що рішення аргентинського уряду викликало велику стурбованість в ЄС, оскільки YPF є великим інвестиційним проектом ЄС в Аргентині.

За словами К.Ештон, рішення аргентинського уряду може серйозно негативно вплинути на бізнес-клімат в країні.

“Цей захід створює юридичну небезпеку для всіх європейських та закордонних фірм в країні. Я також стурбована тим, що в своїй промові Президент говорив про інвестиції в інших секторах, таких як телеком та банківський сектор”, - зазначила Верховний представник ЄС.

Вона також заявила, що іспанський уряд має всю повноту підтримки від ЄС, а Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій вивчать можливі наступні кроки ЄС щодо Аргентини.

Ввечері 16 квітня Президент Аргентини Крітіна Фернандес заявила про намір відібрати контроль над провідною енергетичною компанією країни YPF в іспанської Repsol. Вона, зокрема, заявила про намір звернутися до парламенту з проханням схвалити законопроект про експропріацію 51% акцій YPF в іспанської Repsol.