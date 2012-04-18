У Польщі затримані контрабандні цигарки з України

Варшава. 18 квітня. УНІАН. Польська прикордонна служба минулого тижня затримала партію контрабандних цигарок з України вартістю понад 200 тис євро, які планувалися поставити до держав Західної Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прикордонної служби Польщі, прикордонники знайшли цигарки у вантажному автомобілі з українськими номерними знаками, котрий, згідно з документами, їхав порожнім за вантажем до Німеччини.

”Однак коли прикордонники перевірили причеп, то знайшли в ньому поліетиленові мішки, в яких було запаковано понад 1,7 млн штук українських сигарет різних марок”, - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, торік польські митні та прикордонні служби виявили на кордонах Польщі та всередині країни близько 680 млн штук контрабандних цигарок вартістю понад 110 млн дол.

Польський Мінфін оцінює долю контрабанди цигарок з України в його загальному обсягу до Польщі до 40%.

Довідка УНІАН. Україна є найбільшим безпосереднім східним сусідом Польщі, яка входить в об`єднуючий 27 держав Європейський Союз, між членами якого немає митного та прикордонного контролю.