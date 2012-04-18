Європарламент хоче, щоб угоді з Вірменією та Азербайджаном сприяли безпеці

Брюссель. 18 квітня. УНІАН. Європейський парламент вважає, що угоди про асоціацію з Азербайджаном та Вірменією, переговори про які тривають між ЄС та цими країнами, мають сприяти безпеці в регіоні, в тому числі, шляхом сприяння врегулюванню Нагорно-Карабаського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у двох резолюціях, схвалених сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За резолюцію щодо угоди про асоціацію з Азербайджаном проголосували 520 депутатів, проти - 32, утрималися - 24. За резолюцію щодо Вірменії проголосували 508 депутатів, проти - 29, утрималися 27.

У своїх рекомендаціях Раді ЄС та Єврокомісії, що містяться в резолюціях, депутати Європарламенту також висловились за те, що угоди мають передбачати, що підтримка цих країн залежатиме від здійснення в них демократичних реформ та від рівня захисту прав людини.

В обох документах, схвалених сьогодні Європарламентом, депутати закликали Азербайджан та Вірменію робити більше для розв`язання Нагорно-Карабаського конфлікту.

Резолюції засудили мілітаризацію регіону та значні витрати на озброєння обох країн Південного Кавказу.

Крім того, Європарламент закликав країни-члени припинити постачання зброї та амуніції до обох країн.

Євродепутати звернулися до лідерів обох країн із закликом знизити тональність своїх заяв з тим, щоб прокласти шлях для діалогу.

В резолюції щодо Азербайджану депутати звернули окрему увагу на те, що всі роботи з підготовки до проведення фінальної частини пісенного фестивалю «Євробачення», в тому числі відселення мешканців Баку для проведення будівельних робіт, мають відбуватися виключно у відповідності до чинного в країні законодавства.

В резолюції щодо Вірменії депутати Європарламенту привітали започаткування реформ для запровадження європейських стандартів в сфері юстиції, свободи та безпеки, зокрема, в питаннях міграції.

При цьому депутати висловились за необхідність проведення чесних та вільних виборів у Вірменії у травні цього року.

Як повідомляв УНІАН, переговори про угоди про асоціації з Азербайджаном та Вірменією розпочалися у липні 2010 року.

На сьогодні сторони завершили переговорили по 24 з 28 розділів у переговорах з Вірменією та по 13 з 28 розділів - з Азербайджаном.