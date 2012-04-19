Україна відкриє посольство в Албанії

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Україна планує найближчим часом відкрити посольство в Албанії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під командуванням НАТО (ISAF) міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

«В Албанії ми відкриваємо посольство найближчим часом. Це країна, яка розвивається доволі активно. Це одна з небагатьох європейських країн, де у нас не було посольства», - сказав він.

За словами міністра, сьогодні у рамках перебування у Брюсселі він, зокрема, провів зустріч з албанським колегою Едмондом Хаджинастом.

Крім того, сьогодні К.Грищенко зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини, Румунії, Хорватії, Словаччини, Австралії та Азербайджану. У ході зустрічей обговорювалися питання двосторонньої та міжнародної співпраці.