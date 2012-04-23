У Нідерландах очікують відставки прем`єра

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рутте передасть сьогодні королеві Беатрікс прохання про відставку.

Про це повідомляє сьогодні бельгійський телеканал RTL.

Згідно з повідомленням, прем’єр вирішив подати у відставку після провалу переговорів щодо бюджету наступного року з Партією свободи Нідерландів.

Сьогодні зранку прем’єр Нідерландів зібрав міністрів для того, щоб повідомити їм про це і розглянути питання можливих дострокових виборів в країні, які можуть відбутися вже восени.

Разом з тим, бельгійський телеканал зазначає, що члени уряду Нідерландів поки не підтвердили інформацію про відставку, а служба прем’єра недоступна.

Партія свободи Нідерландів не входить до уряду, однак підтримувала його.

Проблемою на переговорах, які тривають спочатку березня стала необхідність скорочення бюджетних витрат на 14-16 млрд. євро з тим, щоб не перевищити максимально дозволеного за угодами ЄС дефіциту бюджету в 3% ВВП.