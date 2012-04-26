До Мінська повернулася глава Представництва ЄС

Мінськ. 26 квітня. УНІАН. Глава Представництва Євросоюзу в Білорусі Майра Мору із сьогоднішнього дня приступила до виконання своїх обов`язків.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС, вона прибула до Мінська 25 квітня увечері. Тоді ж до Мінська повернувся посол Франції Мішель Ренері.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня до Білорусі почали повертатися посли країн Євросоюзу. Вранці до Мінська прибув посол Швеції Стефан Ерікссон. У другій половині дня - посли Литви і Польщі Едмінас Багдонас і Лешек Шерепка.

27 квітня до Мінська планує повернутися посол Чехії Іржі Карас.

Цього тижня також очікується приїзд послів Німеччини Крістофа Вайля і Естонії Яака Ленсмента.

Час прибуття послів інших країн Євросоюзу поки що невідомий. У Представництві ЄС і посольствах ситуацію не коментують, обіцяючи дати інформацію вже за фактом приїзду дипломатів.

У свою чергу, посли Білорусі в Польщі та Бельгії Віктор Гайсенок і Андрій Євдоченко, відкликані на батьківщину наприкінці лютого, 25 квітня повернулися до Варшави і Брюсселя.

Всі керівники посольств ЄС залишили Білорусь наприкінці лютого – початку березня після дипломатичного конфлікту між Мінськом і Брюсселем.

Конфлікт розгорівся після лютневого рішення Ради міністрів ЄС розширити візові та економічні санкції проти приватних осіб і деяких підприємств Білорусі, а білоруська влада у відповідь рекомендували главі Представництва ЄС і послу Польщі виїхати до своїх країн для консультацій.

На знак солідарності з Білорусі виїхали всі європейські посли.