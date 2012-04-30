В Німеччині закликають уряди Європи бойкотувати Євро-2012

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Міністр охорони навколишнього природного середовища Німеччини Норберт Ретген закликає уряди Європи бойкотувати Євро-2012 в Україні на знак протесту проти утримання в ув’язненні колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це він заявив в сьогоднішньому випуску таблоїду “Більд”.

За його словами, “диктатура” в Україні не повинна мати можливості скористатися червневим чемпіонатом для покращення свого іміджу.

“За таких умов, візити міністрів чи прем’єр-міністрів – поза питанням”, - сказав Н.Ретген, який є союзником федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.