Росія та НАТО не можуть договоритися про ПРО

Москва. 3 травня. УНІАН. Переговори Росії і НАТО з питань ПРО заходять у глухий кут.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони Анатолій Сердюков заявив у ході конференції «Фактор протиракетної оборони у формуванні нового простору безпеки» у Москві.

«Знайти взаємоприйнятні рішення щодо протиракетної оборони поки що не вдається. Ситуація практично заходить у глухий кут», - сказав А.Сердюков.

За словами міністра, 20 травня на саміті НАТО в Чикаго планується оголосити про досягнення «початкової оперативної готовності» ЄвроПРО.

«Це означатиме, що США і НАТО мають намір продовжувати розвиток без урахування російських стурбованостей», - сказав він.

За словами А.Сердюкова, нині перед зацікавленими країнами стоїть дилема - «або ми зможемо пройти тест на співпрацю і разом реагувати на нові ракетні виклики і загрози, або ми змушені будемо вживати військово-технічних заходів залежно від реалізації протиракетних планів».

А.Сердюков заявив, що тема протиракетної оборони є пріоритетом зовнішньополітичної діяльності Росії. За його словами, від вирішення цієї проблеми залежить обороноздатність Росії.

Він повідомив, що основна мета конференції - довести до партнерів результати російського аналізу військово-технічних аспектів протиракетної оборони.

«Ми хочемо показати можливості і перспективи взаємовигідної співпраці. Маємо намір означити умови для розвитку такої взаємодії», - сказав А.Сердюков.