Качинський закликає бойкотувати Євро-2012

Варшава. 3 травня. УНІАН. Лідер опозиційної польської партії ”Право і справедливість” Ярослав Качинський закликав бойкотувати матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу в Україні через ситуацію з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві Я.Качинського.

”У звязку з політичними подіями в Україні та ситуацією з ув`язненою лідером опозиції Юлією Тимошенко ”Право та справедливість” закликає до бойкоту матчів Чемпіонату Європи з футболу, які відбудуться в Україні, та подальшого тиску на українську владу”, - йдеться у документі.

Я.Качинський, який очолює другу за кількістю депутатів у польському Сеймі партію, закликає до рішучої реакції польських та європейських політиків на те, що відбувається з Ю.Тимошенко.

”У цьому контексті тішать декларації бойкоту Євро-2012 в Україні, котрі складають деякі європейські уряди”, - зауважив він.

На думку Я.Качинського, польський уряд ”повинен також погрожувати бойкотом української частини чемпіонату”.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня МЗС Польщі назвало ”абсолютно безпідставними” заклики деяких європейських політиків, у першу чергу, з Німеччини, бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні, наголосивши, що сама Ю.Тимошенко закликала своїх прихильників не робити нічого, що може зашкодити Україні.

На думку екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського, бойкот Євро-2012 більше зашкодить, ніж допоможе Ю.Тимошенко.