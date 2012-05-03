Президент Польщі каже про неадекватність закликів бойкотувати Євро-2012

Варшава. 3 травня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає неадекватним заклики деяких європейських політиків бойкотувати матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив в інтерв`ю телеканалу TVP 1.

Б.Коморовський зауважив, що бойкот матчів Євро-2012 зіпсує свято в Україні і принесе збитки у тому числі співорганізаторам заходу - полякам.

Глава Польської держави відзначив, що Євро-2012, серед іншого, має продемонструвати, що Україна прагне інтеграції із західним світом, і засвідчити польсько-українську дружбу.

За словами Б.Коморовського, він багато разів обговорював ситуацію з екс-прем’єром Юлією Тимошенко з Президентом України Віктором Януковичем, зауваживши, що неодноразово підкреслював, що ця справа буде ”дуже шкідливою” для стратегічних інтересів України, зокрема, євроінтеграції.