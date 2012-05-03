Колишній сенатор Чехії голодує на знак солідарності з Тимошенко

Київ. 3 травня. УНІАН. Колишній чеський сенатор від Партії громадянських демократів Властіміл Сегнал почав голодування на знак солідарності з екс-прем`єром України Юлією Тимошенко.

Як повідомляє Радіо Прага, В.Сегнал з 29 квітня п`є тільки воду і таким чином має намір добитися того, щоб ув`язненням Ю.Тимошенко та українським правочинством чеські політики занепокоїлися ще в більшій мірі.

На його думку, Президент Чехії Вацлав Клаус повинен нанести візит в Україну та обговорити зі своїм українським колегою Віктором Януковичем обставини, пов`язані з ув`язненням Ю.Тимошенко, яка продовжує голодування.

За словами В.Сегнала, він припинить голодування після того, як припинить голодування і Ю.Тимошенко.

Разом з цим, спікер нижньої палати парламенту Чехії Мирослава Нємцова закликала чеських жінок-парламентаріїв приєднатися до її листа, адресованого голові українського парламенту Володимиру Литвину. У ньому М.Нємцова вимагає гуманного поводження з Ю.Тимошенко і дотримання прав людини.