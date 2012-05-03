Каддафі фінансував вибори Саркозі в 2007

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Колишній прем’єр-міністр Лівії аль-Багдаді аль-Махмуді підтвердив, що режим Муаммара Каддафі фінансував вибори передвиборну кампанію нинішнього Президента Франції Ніколя Саркозі в 2007 році.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на адвоката ув’язненого в Тунісі лівійського прем’єра Бешіра Ессіда.

“Муаммар Каддафі, його режим та відповідальні особи, які працювали з ним фінансували передвиборчу кампанію Н.Саркозі в 2007 році”, - заявив адвокат.

За його словами, загальна сума фінансування становила 50 млн. євро.

Адвокат зазначив, що за інформацією колишнього лівійського прем’єра, угода була укладена колишнім шефом міжнародних справ Муссою Кусса за інструкціями М.Каддафі. При цьому, екс-прем’єр стверджує, що документи, які підтверджують це, збереглися.

Французьке агентство зазначає, що вперше інформація про можливе фінансування режимом М.Каддафі передвиборчої кампанії Н.Саркозі в 2007 році була оприлюднена минулої суботи, 28 квітня, французьким сайтом Mediapart.

У понеділок, 30 квітня, Н.Саркозі заявив про свою скаргу проти сайту зя публікацію інформації, яку нинішній французький Президент назвав неправдивою.

Як повідомляв УНІАН, зараз у Франції тривають президентські вибори, другий тур яких має відбутися 6 травня. До другого туру виборів вийшли чинний Президент країни Н.Саркозі та лідер соціалістів Франсуа Олланд.