Президент Албанії не поїде на саміт в Ялту

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Президент Албанії Бамір Топі вирішив відмовитися від поїздки на саміт лідерів держав Центральної Європи до Ялти, запланований на 11-12 травня.

Як повідомляє албанське інформаційне агентство AMA-News, про це албанський Президент заявив сьогодні під час спільної прес-конференції з Президентом Чорногорії Філіпом Вуяновічем, який перебуває сьогодні в Албанії.

Згідно з повідомленням, Б.Топі заявив, що планує таким чином висловити свій протест проти “нелюдського поводження” з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, якій не надається можливість на отримання адекватного медичного лікування.

Таким чином, Президент Албанії став десятим Президентом, який відмовився від участі в саміті голів держав Центральної Європи.

Як повідомляв УНІАН, раніше про відмову від участі в саміті вже заявили Президенти Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії та Болгарії.