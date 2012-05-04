У березні обсяг роздрібної торгівлі в Європі зріс порівняно з лютим

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року зріс на 0,3%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У березні-2012 порівняно з березнем-2011 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 0,2% у євро зоні, але зріс на 1,0% у ЄС-27.

У березні 2012 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з лютим 2012 року не змінилась в зоні євро та в ЄС-27. Непродовольчий сектор зріс на 0,1% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у березні-2012 порівняно з лютим-2012 було зафіксоване в Болгарії (3,9%), Польщі (2,6%), Австрії та Великобританії (по 1,9%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – у Португалії (-2,2%), Естонії (-2,0%) та Словенії (-1,4%).

У березні 2012 року порівняно з березнем 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 0,3% у єврозоні і не змінилася в ЄС-27. Непродовольчий сектор зріс на 0,3% у єврозоні і на 2,2% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Латвії (10,0%), Естонії (9,3%) та Люксембурзі (7,2%). Найбільше зниження зареєстроване в Португалії (-5,0%), Іспанії (-3,9%) та Мальті (-2,7%).

У лютому 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з січнем 2012 року знизився на 0,2% в єврозоні і на 0,5% в ЄС-27.