Лукашенко на саміт країн Центральної Європи в Ялті не запрошували

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не братиме участі в саміті Центрально-Європейської ініціативи, який відбудеться 11-12 травня в Ялті, оскільки не отримував запрошення з України.

Про це повідомляє сьогодні білоруський сайт “Хартія’97” з посиланням на коментар речника українського МЗС Олександра Дікусарова радіо “Свобода”.

“О.Лукашенко не був запрошений, і він ніколи не брав участі в таких самітах, навіть коли такі зустрічі відбувалися в Україні”, - заявив О.Дікусаров.

Таким чином, Президенти 13 з 20 країн, що входять до Центрально-Європейської ініціативи не будуть представлені на саміті в Ялті.

Як повідомляв УНІАН, раніше про відмову від участі в саміті через внутрішньополітичну ситуацію в Україні вже заявили лідери Німеччини, Чехії, Австрії, Італії, Словенії, Естонії, Хорватії, Латвії, Болгарії, Албанії, Угорщини, Боснії та Герцеговини.