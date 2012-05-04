Прем’єр-міністр Швеції приєднався до бойкоту Євро-2012

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Прем’єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельдт не приїде в Україну на жодний матч своєї збірної в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Про це повідомляє сьогодні шведський телеканал TV4.

“Перешкодою стали політичні події в Україні”, - цитує шведського прем’єра веб-сайт телеканалу.

Таким чином, політики Швеції приєдналися до політиків Бельгії, Нідерландів, Австрії, Італії, а також членів Єврокомісії, які вже заявили про намір не відвідувати Україну під час Євро-2012.

Питання відвідування України під час Євро-2012 поки ще обговорюють в Німеччині.