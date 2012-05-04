Прем’єр-міністр Швеції приєднався до бойкоту Євро-2012
18:40, 04 травня 2012Новини ЄС
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Через політичні події...
Брюссель. 4 травня. УНІАН. Прем’єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельдт не приїде в Україну на жодний матч своєї збірної в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
Про це повідомляє сьогодні шведський телеканал TV4.
“Перешкодою стали політичні події в Україні”, - цитує шведського прем’єра веб-сайт телеканалу.
Таким чином, політики Швеції приєдналися до політиків Бельгії, Нідерландів, Австрії, Італії, а також членів Єврокомісії, які вже заявили про намір не відвідувати Україну під час Євро-2012.
Питання відвідування України під час Євро-2012 поки ще обговорюють в Німеччині.
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