Азаров не зрозумів, чому європейські політики бойкотуватимуть Євро-2012

Київ. 7 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає заклики бойкотувати Євро-2012 ображаючими український народ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками всеукраїнських громадських організацій ветеранів війни і колишніх військовослужбовців.

«Напружилися до Євро-2012, я ще раз підкреслюю, прийняли порожню казну. Й ми знали стан наших стадіонів: у Львові зелене поле, в Києві перед центральним стадіоном, пригадайте, коробка стояла бетонна. 20 нарад проводилося - зносити цю коробку чи не зносити, а УЄФА говорило: не знесете коробку цю - не буде Євро у вас. І нам зараз говорять: бойкот Євро. Нормально? Як до цього поставитися? Кого хочуть принизити? Хочуть нас принизити? Весь наш народ, всю країну хочуть принизити», - заявив М.Азаров.

Він зазначив, що, незважаючи на складну економічну й фінансову ситуацію, Україна гідно підготувалася до проведення Євро-2012, зокрема, було створено всю необхідну інфраструктуру.

Також М.Азаров підкреслив, що ціни на проживання в готелях у період Євро-2012 будуть прийнятними для гостей чемпіонату.

«Євро відбудеться. Це буде для нашої країни свято, для наших людей свято. Так чи не так? Важливо нам би виграти ще збірній України, важливо перемогти. Але перемогти складніше тому, що приїдуть такі гіганти, як команди Великої Британії, французи, німці. Але показати гідний опір наша команда повинна», - впевнений глава уряду.

М.Азаров зазначив, що Євро-2012 для України - велике свято й можливість представити Україну. «Всі квитки вже розпродані на це Євро. Приїде велика кількість гостей, подивляться, переконаються, що в Україну можна приїжджати», - вважає він.