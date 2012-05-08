Україна та ЄС прискорять підготовку тексту угоди до підписання

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко та комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт домовилися прискорити технічну підготовку угоди про асоціацію до підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Порошенко повідомив сьогодні українським журналістам в Брюсселі.

«З комісаром Де Гухтом у нас була абсолютно важлива домовленість про прискорення процесу технічної підготовки угоди про зону вільної торгівлі», - сказав він.

За словами П.Порошенка, вже 10-11 травня в Україні перебуватиме група європейських експертів для продовження цієї роботи. При цьому український міністр висловив сподівання, що процес підготовки угоди до підписання вдасться завершити до початку літніх канікул, тобто до серпня.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Європейський Союз розпочали переговори про Угоду про асоціацію на початку 2007 року, а про її економічну частину – створення зони вільної торгівлі – на початку 2008 року.

19 грудня 2011 року Україна та ЄС на саміті у Києві заявили про завершення переговорів.

30 березня 2012 року сторони парафували цей документ.

Разом з тим, підписання і ратифікація Угоди про асоціацію поки відкладено на невизначений термін через проблеми у внутрішній політиці України і побоювання європейців щодо згортання демократії в Україні.