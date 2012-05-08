Порошенко каже про необхідність діалогу з Європою щодо справи Тимошенко

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Міністр з питань економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко вважає за необхідне продовжувати діалог з Європою щодо справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та ситуації з демократією в цілому.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам в Брюсселі після зустрічі з комісарами ЄС та депутатами Європарламенту.

«Європа до діалогу готова, Європа до діалогу відкрита, з нею треба насправді говорити, говорити і слухати. Я думаю, що не вистачає ні першого, ні другого», - сказав П.Порошенко.

За його словами, члени Комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту просили його донести найвищому керівництву країни одностайну стурбованість Європарламенту питаннями дотримання демократичних прав і свобод в Україні.

Крім того, стурбованість політичною ситуацією в Україні висловив комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

П.Порошенко зазначив, що, за його оцінками, на сьогодні рівень відносин між Україною та ЄС перебуває на найнижчому рівні за останні роки. При цьому міністр висловив переконання у необхідності розширення діалогу і контактів між представниками ЄС та української влади для пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася.

При цьому він висловив розчарування тим, що через бойкот низки політичних лідерів країн Центральної Європи довелося перенести на невизначений термін проведення саміту Центральноєвропейської ініціативи, що був запланований на 11-12 травня в Ялті.

«Я дуже розчарований тим, що саміт не відбувся, і я б не радів на місці ані влади, ані опозиції з того, що саміт перенесений або візити скасовані, бо насправді форма виходу з ситуації – діалог, і можливості організації зустрічей такого формату вони не дуже часті, а Україна зараз такого діалогу потребує», - сказав А.Порошенко.

При цьому він зазначив, що йому особисто ближча позиція Президента Литви Далі Грибаускайте, яка вирішила приїхати до Києва, незважаючи на перенесення саміту, ніж позиції інших лідерів країн Центральної Європи.

П.Порошенко також зазначив, що після повернення до України намагатиметься донести до керівництва країни можливості пошуку виходу з ситуації.