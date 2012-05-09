Кузьмін розповів депутатам Європарламенту, що Луценко - умовний опозиціонер

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін вважає, що колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко – умовний опозиціонер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Шановні пані та панове, Ю.Луценко, міністр внутрішніх справ – умовний опозиціонер. Він працював в уряді Віктора Януковича, коли В.Янукович був прем’єр-міністром. В.Янукович двічі призначав Ю.Луценка своїм міністром. Це – опозиціонер? Чи ні?”, - запитав Р.Кузьмін.

Перший заступник Генерального прокурора України також наголосив, що Ю.Луценко засуджений за злочини “корупційного спрямування”, оскільки за бюджетні кошти “нагороджував близьких до нього осіб, незаконно розпоряджаючись державними коштами”.