Депутат Європарламенту Камінські закликає Януковича звільнити Тимошенко

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхал Томаш Камінські (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) закликає Президента України Віктора Януковича звільнити колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко заради майбутнього України.

Про це йдеться в його відкритому листі на ім’я Президента В.Януковича, текст якого передано УНІАН.

“Як справжній друг України, який в Європейському парламенті немало зробив для захисту її інтересів, звертаюся до Вас із переконливим проханням, щоб Ви використали всі можливості, щоб звільнити Ю.Тимошенко”, - написано у листі.

Депутат зазначає, що і Україна, і Польща перебувають на порозі “екстраординарної події”, до проведення якої буде прикуто увагу всього світу, маючи на увазі фінальну частину чемпіонату Європи з футболу.

М.Т.Камінські вважає, що фінал Євро-2012 є унікальною можливістю показати обом країнам, скільки вони мають спільного між собою, а також те, що вони поділяють спільні цінності і, в цивілізаційному сенсі, належать до Європи.

“Пане Президенте, не знаю нікого серед поважних та впливових осіб в Європейському Союзі, які б погодилися з ситуацією, що Ваш опонент на президентських виборах зараз перебуває у в`язниці. Ви перемогли на цих виборах і ніхто не піддає сумніву, що це відбулося в демократичний спосіб. Більше того, вважаю, що на Вас лежить цілковита моральна відповідальність за долю Ю.Тимошенко”, - зазначає польський депутат.

Він наголошує, що в своїй діяльності на користь України він ніколи не намагався впливати на її внутрішню політику, оскільки вважає, що українці повинні самостійно дбати про свою долю без допомоги Заходу або Сходу.

М.Т.Камінські зазначив, що має друзів в усіх політичних українських партіях, за винятком комуністів.

“Всім своїм друзям я завжди повторюю, що запорукою успіху моєї країни протягом останніх 20 років було те, що незалежно від глибоких ідеологічних відмінностей всі політичні сили були об`єднані ідеєю зближення нашої країни із Заходом. Цей успіх пов`язаний також з тим, що в Польщі ми не мали сумнівів щодо істинної природи нашої демократії”, - пише депутат.

Він наголосив, що все те, що зараз відбувається навколо позбавлення волі Ю.Тимошенко, неймовірно шкодить іміджу України у світі. Депутат вважає, що викликані цими подіями втрати не тільки відчуватимуться протягом тривалого часу, але і матимуть значний вплив на економічну ситуацію в Україні, а отже, і на якість життя народу України.

“Тому я звертаюся до Вас, пане Президенте, щоб свято, яким є Євро-2012, не відбулося в понурому світлі через ув`язнення Ю.Тимошенко. Я знаю, що це залежить від Вашої волі”, - пише депутат у відкритому листі.

“Прошу Вас, щоб Ви виказали цю волю заради добра тієї, що ще не вмерла”, - завершив свій лист до В.Януковича М.Т.Камінські, натякаючи на перші рядки українського гімну – “Ще не вмерла України...”