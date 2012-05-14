ЄС продовжить повідомляти Україну про стурбованість

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон обіцяє продовжувати передавати Україні повідомлення про стурбованість ситуацією в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Ми дуже стурбовані справою Юлії Тимошенко і и постійно направляли повідомлення Україні про потребу справедливого суду”, - сказала вона.

“Ми будемо направляти такі месиджі і далі”, - додала Верховний представник ЄС.

Вона зазначила, що сьогодні міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять майбутнє угоди про асоціацію з Україною, а також питання необхідноті політичного бойкоту української частини чемпіонату Європи з футболу.

При цьому К.Ештон нагадала позицію Єврокомісії та її Президента щодо того, що в нинішніх умовах комісари ЄС не готові відвідувати матчі Євро-2012 в Україні.