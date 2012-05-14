МЗС Швеції: ЄС має сильніші інстументи впливу, ніж відвідування Євро-2012

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що ЄС має більш сильні інструменти впливу, ніж невідвідування Євро-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання щодо його позиції відносно бойкоту українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

“Я маю чесно сказати, що відвідування чи не відвідування футбольних ігор не головний інструмент європейської політики. Я думаю, ми маємо більш сильні інструменти, які можемо застосувати”, - сказав К.Більдт.

Разом з тим, він зазначив, що у підсумку, рішення щодо подальшого розвитку України залежатиме від позиції офіційного Києва.

“У підсумку, це лідери України мають вирішити, чи хочуть вони повести країну у напрямку Польщі, чи у напрямку Білорусі. І відповідно наслідки залежатимуть від їхнього вибору. Якщо вони хочуть іти європейським шляхом, то це буде перевагою для суспільства України. Якщо ж вони хочуть привести країну до Білорусі, ок, вони прийдуть в Білорусь”, - сказав міністр закордонних справ Швеції.

Він зазначив, що ЄС досить чітко заявив Україні про важливість верховенства права.

“Політика помсти не має місця в європейській політиці”, - підкреслив К.Більдт.

Він також нагадав, що восени в Україні відбудуться парламентські вибори, за якими ЄС планує уважно стежити.

Міністр також нагадав, що у випадку України йдеться не лише про процес проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

“Ми маємо кілька так званих судових процесів, які впливають на результат, і звичайно, ставлення до неї (Ю.Тимошенко - УНІАН), воно неприйнятне, це – гуманітарне питання”, - сказав К.Більдт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.