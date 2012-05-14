Великобританія поки не знає, чи їхати на Євро-2012

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Великобританія поки не визначилася щодо відвідування матчів Євро-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС заявив міністр закордонних справ Великобританії Уільям Хейг.

“Питання відвідування перебуває в процесі перегляду”, - сказав він, зазначивши, що раніше були плани відвідування британськими урядовцями фінальної частини чемпіонати Європи з футболу в Україні.

У.Хейг також нагадав, що у жовтні в Україні відбудуться парламентські вибори.

“Ми хочемо направити якомога більше спостерігачів на вибори”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.