В Нідерландах кажуть, що Україна ще має час...

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь вважає, що уряд України ще має час для того, щоб зробити необхідне для продовження відносин з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ, відповідаючи на запитання щодо можливого політичного бойкоту українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

“Я не кажу про бойкот, я кажу про український уряд, який ще має час зробити те, що потрібно і продемонструвати видимі покращення ситуації для Юлії Тимошенко”, - сказав нідерландський міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.