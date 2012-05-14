МЗС Італії: Тимошенко має отримати адекватне лікування

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Італії Джуліо Терці ді Сант’Агата вважає, що колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має отримати адекватне лікування.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Процес проти Ю. Тимошенко викликав велику стурбованість”, - сказав італійський міністр.

“Ю.Тимошенко має отримати адекватне лікування і адекватне поводження”, - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо відвідування українських матчів міністр сказав: Побачимо”.

“Ми маємо на увазі не участь спортсменів, а кажемо про приїзд представників влади”, - уточнив Дж.Терці ді Сант’Агата.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.