Більдт: Лише верховенство права відкриє двері Україні в Європу

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що лише верховенство права та чесні вибори зможуть відкрити двері Україні в Європу.

Про це він написав сьогодні в своєму Twitter’i.

“ЄС сильний в негайній потребі верховенства права, а також вільних та чесних виборів в Україні. Лише це дійсно відкриє двері в Європу”, - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Брюсселі відбувається засідання Ради закордонних справ ЄС, на якому міністри закордонних справ обговорюють відносини з Україною. На порядку денному питання майбутнього угоди про асоціацію, а також питання щодо відвідування політиками українських матчів Євро-2012.