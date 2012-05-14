ЄС сподівається на обнадійливі новини від Азарова

Брюссель. 14 травня. УНІАН. Європейський Союз сподівається, що прем’єр-міністр України Микола Азаров привезе новини, які дадуть можливість продовжувати діалог з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон по завершенню засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

“Ми чекаємо прем’єр-міністра України Миколу Азарова, який прибуде завтра на засіднаня Ради співроібтництва. І буде дуже цікаво почути, що він скаже, як він бачить майбутнє”, - сказала вона.

“Я сподіваюсь, що він приїде з новинами, які дадуть нам можливість розвивати відносини. Однак до цього, важко сказати, як буде”, - додала К.Ештон.

Верховний представник ЄС наголосила, що Брюссель очікує від Києва відновлення верховенства права, поваги до прав людини та громадянських свобод.

Крім того, за її словами, важливим фактором для оцінювання прогресу України стане те, в який спосіб будуть проведені парламентські вибори, заплановані на жовтень цього року.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо можливості створення Європейським Союзом чіткого переліку заходів, які має зробити український уряд і на підставі яких ЄС зміг би оцінювати прогрес України, К.Ештон зазначила, що поки про це не йдеться.

“Я думаю, що український уряд знає дуже добре питання яке викликають особливу стурбованість”, - сказала Верховний представник ЄС.

За її словами, передусім йдеться про верховенство право та справедливу судову систему.

“Найбільш важливий месидж - ми хочемо бути повязанми цією угодою про асоціацію, однак ми не можемо її підписати допоки не буде поділу спільних цінностей”, - наголосила К.Ештон.