Єврокомісія рекомендує Україні відновити співпрацю з МВФ

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія рекомендує Україні відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та забезпечити прозорість управління державними фінансами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

ЄК рекомендує Україні створити макроекономічні рамки, які б дозволили відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, зокрема, вирішити питання фіскальної стабільності в енергетичному секторі.

Єврокомісія вважає, що Україна має забезпечити прозорість та підзвітність управління державними фінансами з метою забезпечення відновлення європейської бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги.

Крім того, у документі міститься рекомендація привести закон про державну службу у відповідність до стандартів ЄС, що надасть можливість Євросоюзу відкрити для України програму підтримки на суму 70 млн. євро.

Єврокомісія також закликала Україну дотримуватись зобов’язань, передбачених Угодою про Енергетичне співтовариство, та продовжувати реалізацію відповідних реформ.