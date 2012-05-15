Єврокомісія не побачила результатів боротьби з корупцією в Україні

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Що стосується боротьби з корупцією, не було значного прогресу у вигляді результатів”, - написано в документі.

Єврокомісія зазначає, що в 2011 році Україна втратила 18 позицій в Індексі сприйняття корупції, який розробляється Transparency International, та посіла 152-у сходину зі 187-ми можливих.

У документі зазначається, що в липні 2011 року в Україні набув чинності закон про принципи попередження та боротьби з корупцією, разом з тим, в цілому, законодавство у цій сфері залишається неповним, і не повною мірою відповідає стандартам Ради Європи та ООН.

Єврокомісія також нагадує, що у жовтні 2011 року було схвалено Національну антикорупційну стратегію, яка, між тим, не передбачає вирішення низки ключових питань, зокрема, створення незалежного антикорупційного органу, спеціалізації та чіткого розподілу завдань між правоохоронними органами, перевірки декларацій про активи та розв’язання проблеми конфлікту інтересів.

“Відповідний План дій все ще перебуває в стадії підготовки”, - написано у документі.