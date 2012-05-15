Єврокомісія стурбована станом виконання рішень ЄСПЛ в Україні

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія стурбована станом виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Виконання рішень Європейського суду з прав людини продовжує викликати стурбованість”, - написано в документі.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що офіційний Київ і досі не вжив заходів для виконання “пілотного рішення” у справі «Іванов проти України» щодо запровадження відповідних заходів для виконання рішень українських судів.

“Реалізація цього “пілотного рішення” є особливо актуальним, оскільки воно може вплинути на майже 1000 схожих скарг, поданих до Європейського суду”, - написано в документі.