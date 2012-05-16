Міжпарламентська асамблея Україна-Польща хоче, щоб всі лідери опозиції пішли на вибори

Київ. 16 травня. УНІАН. Міжпарламентська асамблея «Україна-Польща» виступає за те, щоб всі лідери політичної опозиції в Україні взяли участь у виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться у Декларації Міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польщі, ухваленій за результатами засідання Асамблеї, що пройшло у Варшаві 14-15 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенка, зокрема, в даній Декларації, серед іншого, наголошується, що «успіх європейської інтеграції України залежить від швидкого і повного виконання резолюцій Європейського парламенту і Парламентської асамблеї Ради Європи, а також Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ щодо функціонування демократичних інститутів та дотримання прав людини в Україні, зокрема, дотримання прав політичної опозиції».

Окрім того, враховуючи значення парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 року, висловлюється сподівання, що вони «стануть черговим кроком на шляху розвитку демократії та парламентаризму в Україні, відбудуться відповідно до міжнародних стандартів і всі лідери політичної опозиції матимуть змогу брати у них участь».

Як повідомлялося, українську парламентську делегацію на засіданні Міжпарламентської асамблеї «Україна-Польща» очолював заступник голови ВР М.Томенко. До її складу увійшли народні депутати Юрій Каракай, Валерій Коновалюк, Олександр Скибінецький, Роман Ткач, Тарас Чорновіл, Євген Шаго та Дмитро Шлемко, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.