В Європарламенті Україну порівнювали з Білоруссю

Страсбург. 22 травня. УНІАН. Кілька депутатів Європарламенту від груп Європейської народної партії та лібералів в ході сьогоднішніх дебатів у парламенті порівнювали Україну з Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати, зокрема, казали, що Україна зараз перебуває на роздоріжжі, яким шляхом прямувати далі.

“Україна на роздоріжжі: чи країна піде шляхом Білорусі, що означає, що вже буде не остання диктатура в Європі, а їх буде дві, або ж Україна буде розвиватися, як сучасна демократія. Це також можливо, оскільки Україна сьогодні – не Білорусь”, - зазначив депутат Європарламенту Йоханнес Корнеліс Ван Баалєн (група ліберальних партій, Нідерланди).

При цьому, він зазначив, що справа колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко є тестовою для розуміння того, наскільки українське керівництво готове до розвитку верховенства права.

“Україна потребує не стати Білоруссю, давайте допоможемо їй не стати”, - наголосив депутат.

У свою чергу депутат Кшиштоф Лісек (група народних партій, Польща) зазначив, що українське суспільство на сьогодні сприймає себе, як європейське, про що свідчать дані опитувань, що проводяться в Україні щодо майбутнього країни.

Разом з тим, депутат наголосив, що Європа не може не засуджувати негуманного ставлення до в’язнів, порушення свободи слова, ув’язнення бізнесменів за участь в акціях протесту та порушення інших прав та свобод.

Разом з тим, за словами К.Лісека, ЄС повинен тримати двері для України відкритими.

“Ми не повни карати українців за радянський менталітет тих, хто керує ними”, - сказав депутат.

“Водночас ми маємо запитати: Президент Янукович, чи будете ви Лехом Валенсою чи Олександром Лукашенком?”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів, Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.