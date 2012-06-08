Іспанія попросить в ЄС грошей для порятунку банків?

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Іспанія може попросити партнерів про ЄС про надання допомоги своїм проблемним банкам вже у найближчі вихідні.

Про це пише сьогодні європейська преса з посиланням на джерела в ЄС та в Німеччині.

Таким чином, Іспанія може стати четвертою та найбільшою країною-членом ЄС після Ірландії, Греції та Португалії, яка проситиме про допомогу ЄС для подолання боргової кризи.

Французьке видання “Les Echos” повідомляє, що вже в суботу міністри фінансів країн зони євро мають провести телеконференцію, на якій планують обговорити ситуацію в Іспанії.

Разом з тим, цб інформацію поки не підтвердили ні прес-секретар іспанського уряду, ні речники Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, багато аналітиків передбачають подальше погіршення економічної ситуації в Іспанії, а рейтингове агентство Fitch напередодні зменшило рейтинг Іспанії одразу на три позиції - з А до ВВВ.