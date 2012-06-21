Комітет ЄП не підтримав антиконтрафактну угоду

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту висловився проти міжнародної антиконтрафактної угоди (ACTA).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюссель, проти приєднання ЄС до угоди висловилися 19 членів Комітету, за – 12, жоден депутат не утримався.

“Я вітаю результат сьогоднішнього голосування. Я задоволений, що Комітет визнав проблеми, які я визначив в моїй доповіді, і за моєї рекомендації відкинув ACTA”, - заявив після голосування доповідач з цього питання Дейвід Мартін (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Великобританія).

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна торговельна угода проти контрафакту має допомогти країнам-учасницям спільно протидіяти порушенням прав інтелектуальної власності.

На сьогодні угоду підписали країни-члени ЄС, Австралія, Канада, Японія, Корея, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур, Швейцарія та США.